Chém bạn nhậu 'thập tử nhất sinh' vì không cho mượn tiền đánh bài

Xã hội 17/03/2021 22:49

Bực tức vì không mượn được tiền đánh bài, Nguyễn Văn Mạnh chém bạn nhậu tổn hại 25% sức khỏe.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai) về tội "Giết người".

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Nguyễn Văn Mạnh lĩnh 9 năm tù giam vì hành vi chém bạn nhậu - Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, khoảng 7 giờ 30 ngày 27/8/2020, Mạnh đi đến quán tạp hóa của ông Dương Khanh thuộc tổ 3, phường Chi Lăng, TP. Pleiku để uống rượu. Tại đây, Mạnh gặp anh Nguyễn Văn Bé (SN 1968, trú tại tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đang ngồi uống rượu cùng với hai người nữa nên Mạnh ngồi xuống uống cùng.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Mạnh rủ anh Bé đánh bài cào ăn tiền đặt cược thắng thua mỗi ván từ 5.000 đến 10.000 đồng, số tiền thắng được sẽ dùng để trả tiền nhậu. 

Anh Bé đồng ý nhưng không có tiền nên hỏi mượn 50.000 để đánh bài thì Mạnh đồng ý cho mượn và bắt đầu chơi. Đến khoảng 14h cả hai ngồi chơi bài và uống hết 03 lít rượu trắng, Mạnh đánh bài thua hết 250.000 đồng nên hỏi mượn lại anh Bé 50.000 để tiếp tục đánh bài nhưng anh Bé không cho mượn và đứng lên đi về nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. 

Bực tức vì việc anh Bé không cho muợn tiền mà còn thách thức nên Mạnh dùng con dao thủ sẵn trong túi áo khoác chém một nhát trúng vào phần đầu bên trái của anh Bé khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Vẫn còn bực tức nên Mạnh tiếp tục chạy đến dùng chân đá mạnh vào vùng mặt của anh Bé, sau đó được căn ngăn nên Mạnh bỏ đi. 

Anh Bé được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với vết thương nứt sọ trái đường kính 6,4cm bị tổn hại sức khỏe 25%. Đến 15h cùng ngày, Mạnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhân hành vi chém bạn nhậu.

Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 9 năm tù về tội "Giết người".

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