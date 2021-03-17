Xôn xao clip bắt gian tại phòng trọ, vợ bị chồng đánh sấp mặt sau câu nói: 'Mày không có quyền đánh tao'

Xã hội 17/03/2021 13:33

Đoạn clip đánh ghen trong phòng trọ hiện đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip đánh ghen trong nhà trọ khiến nhiều người xôn xao. 

Theo hình ảnh trong clip, một nhóm 5-6 người cả nam lẫn nữ đang đứng cãi vã ỏm tỏi ngay bên ngoài cửa của căn phòng trọ. Đáng nói, vụ đánh ghen có sự tham gia của cả người vợ và người chồng bị phản bội. Cả hai có lẽ đã hẹn nhau từ trước, thống nhất cùng nhau bắt quả tang tại trận để ba mặt một lời. 

Clip đánh ghen tại phòng trọ gây xôn xao 

Sau khi bắt quả tang vợ mình ở cùng người đàn ông khác, người chồng túm tóc bắt vợ ngồi thu lu ngay cửa nhà. Anh chồng vừa cúi người giữ vợ vừa nói vọng vào trong điện thoại: "Còn giấu cả xe sang bên phòng Hương ý".

Lúc này, người phụ nữ mặc áo đen đứng bên cạnh lớn tiếng nói: "Mày cáo thật rồi, vừa nãy mày nói với tao thế nào". Cô vợ được cho là tiểu tam vẫn mạnh miệng: "Đấy là lúc nãy, bây giờ anh Hải mới sang đây thôi".

Về phần người đàn ông mặc áo khoác trắng nâu được cho là nhân tình, anh ta đang định nhảy vào bênh vực thì bị người phụ nữ áo đen được cho là vợ chỉ tay vào mặt chỉ trích: "Nó nói với em như thế nào, anh biết không? Mà anh hứa như thế nào với em anh biết không? Trò chơi à". Lúc này người đàn ông chỉ biết im lặng.

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Hình ảnh trích từ clip đánh ghen gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip 

Bị vợ cắm sừng, người chồng liền gọi điện cho mẹ kể khổ và nói: "Cả vợ Hải cũng sang đây mẹ ạ" kèm theo đó là một cú tát trời giáng vào mặt vợ cùng những câu chửi tục sau khi nghe câu nói từ vợ: "Bây giờ mày không có quyền đánh tao".

Thấy nhân tình bị chồng đánh, người đàn ông đã cúi xuống can ngăn: "Mày vừa phải thôi, bạo lực vừa thôi". Sau đó hai người đàn ông quay sang gầm ghè với nhau.

Chứng kiến chồng ra mặt bênh nhân tình, người vợ đứng cạnh nói: "Việc của anh à, sao anh lại lo cho nó, hả". Cuối đoạn clip khi được chồng đưa điện thoại để nói chuyện với mẹ, người phụ nữ ngồi dưới đất mới gào vào điện thoại: "Mẹ không cần đúng không? Mẹ bảo con chết đi đúng không?", sau đó vùng ra để lao vào bên trong nhà.

Không rõ cuối cùng màn bắt ghen được giải quyết ra sao nhưng chắc chắn sự việc này sẽ gây sứt mẻ tình cảm và khiến chính những nhân vật trong cuộc phải dằn vặt và đau khổ. 

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