Liên quan đến vụ người phụ nữ bán tạp hóa bị sát hại trên địa bàn quận Tân Phú, Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự một đối tượng hành nghề bán vé số để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng D.T.B. (32 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra làm rõ vụ người phụ nữ bán tạp hóa bị sát hại xảy ra trên địa bàn phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Nạn nhân là bà H. (54 tuổi), bán tạp hóa tại căn nhà trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Đối tượng D.T.B. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo lời khai, rạng sáng 15/3, B. đột nhập vào nhà bà H. với mục đích trộm tài sản. Khi bị bà H. phát hiện, B. dùng hung khí tấn công người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường.

Đến tối 15/3, B. bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM. B. là người bán vé số, sống lang lang không có nơi cư ngụ ổn định.

Liên quan đến vụ việc, ngày 16/3, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng đến hiện trường, thực nghiệm lại hiện trường vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng 15/3, chồng bà H. phát hiện vợ gục trên vũng máu trong căn nhà trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

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