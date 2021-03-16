Vợ ông Dũng 'lò vôi' tố Võ Hoàng Yên cùng đệ tử ôm giấy tờ nhà đất bỏ trốn ngay sau buổi đối chất

Xã hội 16/03/2021 15:18

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, sau buổi đối chất hôm 1/3, ông Võ Hoàng Yên không trả giấy tờ nhà gốc và cùng đệ tử bỏ trốn.

Những ngày qua, thông tin vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" (ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng) tố "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội. 

Gia đình ông Dũng "lò vôi" đã gửi đơn đến Bộ Công an, Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, tổng số tiền ông Yên có dấu hiệu trục lợi lên tới hơn 135 tỷ đồng.

Vợ ông Dũng 'lò vôi' tố Võ Hoàng Yên cùng đệ tử ôm giấy tờ nhà đất bỏ trốn ngay sau buổi đối chất - Ảnh 1
Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Trao đổi với Dân Việt, bà Hằng tố ông Yên cùng đệ tử bỏ trốn ngay sau buổi đối chất hôm 1/3 vừa qua: "Ngay hôm 1/3, khi diễn ra đối chất giữa vợ chồng tôi và ông Yên. Trước mọi người, lãnh đạo Tịnh Độ Cư Sĩ, ông Yên liên tục ký giấy để công chứng trả lại căn nhà ở quận 2 mà tôi đã bỏ tiền ra mua cho ông Yên. Sau khi ký công chứng xong, cuối buổi, ông Yên giở trò không đưa giấy tờ gốc mà cùng đệ tử bỏ trốn. Thư ký của tôi điện thoại, ông Yên lấy cớ mất giấy tờ rồi"...

Bên cạnh đó, nói về thông tin ông Võ Hoàng Yên nói đã chuyển cho vợ chồng bà 20 tỷ đồng, bà Hằng cho biết, vì trước đó ông Yên mượn của vợ chồng bà 50 tỷ đồng. 20 tỷ đồng ông Yên chuyển lại, cũng là tiền của vợ chồng bà.

Trước đó, vợ chồng bà Hằng cho biết đã hỗ trợ ông Yên rất nhiều tiền bạc, vật chất để làm từ thiện và chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên sau đó lại phát hiện ông Yên "ăn chặn" tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở 2 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My (Quảng Nam) vào tháng 11/2020.

Bà Hằng khẳng định, vợ chồng bà đã gửi tiền cho ông Yên với tư cách ủng hộ cho Hội quán Hưng An Tự (Bình Thuận) số tiền 3,8 tỷ đồng để làm từ thiện, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Nhưng ông Yên chỉ sử dụng đúng mục đích 2,7 tỷ đồng, số còn lại thì "bỏ túi riêng".

Ngoài ra, trong thời gian quen biết gia đình bà, ông Yên thường tâm sự đang thiếu nợ nhiều người, bị các chủ nợ đòi, dù có nhiều tài sản, nhưng chưa bán được nên không có tiền trả nợ. Từ đó, bà Hằng đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để giúp trả nợ. Sau này, bà Hằng phát hiện ra các tài khoản đó đều là tài khoản của người nhà ông Yên.

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Ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo - Ảnh: Internet

Đặc biệt, bà Hằng đã chuyển đến tài khoản ông Nguyễn Thanh Bình (ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) số tiền trả nợ 12 tỷ đồng, nhưng sau đó bà phát hiện ông Bình là cha vợ ông Yên. Bà Hằng yêu cầu trả lại tiền và được ông Bình chuyển trả lại sau nhiều lần tranh cãi. Theo bà Hằng, đến nay tổng số tiền bà đã chuyển cho ông Yên và các tài khoản do ông Yên cung cấp là khoảng 135 tỷ đồng, có đầy đủ chứng từ, tài liệu sao kê từ các ngân hàng.

Trước đó, ông Võ Hoàng Yên được nhiều người biết đến là một người hành nghề chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, bốc thuốc và nổi tiếng là "thần y" bởi như lời đồn là có thể chữa trị được các bệnh bại liệt, câm điếc, những chứng bệnh mà y học hiện nay còn "bó tay". Tuy nhiên những ngày qua nhiều người mắc bệnh nan y từng đến các cơ sở để được "thần y" chữa đã lên tiếng tố lừa đảo.

Ông Võ Hoàng Yên: 'Chuyển tiền không có nói nội dung gì, tự nhiên tài khoản nhảy cái 'ting' có 5 tỷ liền'

Ông Võ Hoàng Yên: 'Chuyển tiền không có nói nội dung gì, tự nhiên tài khoản nhảy cái 'ting' có 5 tỷ liền'

"Tôi đang ngồi chơi, nhân viên ngân hàng tới làm số tài khoản cho tôi. Sau đó, tôi đang ngồi, tự nhiên điện thoại … nhảy vô cái 'ting', tôi có 1 tỷ đồng liền. Tới 2 ngày sau, thấy nhảy vô cái 'ting' lần nữa, tài khoản tôi thấy vô 5 tỷ liền", ông Võ Hoàng Yên phân trần.

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