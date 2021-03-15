Ông Võ Hoàng Yên: 'Chuyển tiền không có nói nội dung gì, tự nhiên tài khoản nhảy cái 'ting' có 5 tỷ liền'

Đời sống 15/03/2021 15:57

"Tôi đang ngồi chơi, nhân viên ngân hàng tới làm số tài khoản cho tôi. Sau đó, tôi đang ngồi, tự nhiên điện thoại … nhảy vô cái 'ting', tôi có 1 tỷ đồng liền. Tới 2 ngày sau, thấy nhảy vô cái 'ting' lần nữa, tài khoản tôi thấy vô 5 tỷ liền", ông Võ Hoàng Yên phân trần.

Những ngày vừa qua, vụ việc vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo gây xôn xao dư luận xã hội và thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng. 

Trước cáo buộc lừa đảo, ông Võ Hoàng Yên khẳng định trên báo Dân Việt: "Tôi có khùng đâu mà làm vậy?". Tôi cam đoan rằng: Trong hồ sơ, chứng từ, không có dấu hiệu nào của tội lừa gạt. Có hóa đơn chứng từ nào nói tôi lừa đảo? Chừng nào tôi không hoàn trả, tôi bỏ trốn hãy nói lừa đảo.

Ông Võ Hoàng Yên: 'Chuyển tiền không có nói nội dung gì, tự nhiên tài khoản nhảy cái 'ting' có 5 tỷ liền' - Ảnh 1
Ông Võ Hoàng Yên từng tuyên bố chữa khỏi bệnh cho hàng ngàn người câm điếc - Ảnh: Internet 

Còn đằng này, tôi đang ngồi chơi, nhân viên ngân hàng tới làm số tài khoản cho tôi. Sau đó, tôi đang ngồi, tự nhiên điện thoại … nhảy vô cái 'ting', tôi có 1 tỷ đồng liền. Tới 2 ngày sau, thấy nhảy vô cái 'ting' lần nữa, tài khoản tôi thấy vô 5 tỷ liền…

Anh chị chuyển tiền mà không có nói nội dung gì, thì làm sao anh chị nói tôi lừa gạt? Anh chị chỉ nói 'Thầy Yên cứ cầm làm từ thiện đi'".

Như đã đưa tin trước đó, khi được hỏi tại sao tiền từ thiện lại được chuyển vào nhiều tài khoản của người nhà mình, điển hình như chuyện bố vợ ông Yên đã từng nhận 12 tỷ từ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") thì ông Yên trả lời: "Tôi không biết chuyện đó”. Ông còn khẳng định sẽ bán hết các loại sổ đỏ để trả nợ trong vòng 3 ngày, chỉ chừa lại căn nhà cho ba mẹ thôi. Tôi thề không lấy 1 đồng xu xài riêng. Tôi biết luật mà. Tôi từng học đại học Luật mà. Tôi đâu thể làm 14 năm, có danh dự rồi thì… đốt hết. Tôi đâu có ngu".

Ông Võ Hoàng Yên: 'Chuyển tiền không có nói nội dung gì, tự nhiên tài khoản nhảy cái 'ting' có 5 tỷ liền' - Ảnh 2
Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Internet

Ngoài ra, ông Yên cũng xác nhận vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đã xây dựng trung tâm chữa bệnh cho mình, tuy nhiên vì làm không nổi nên đã dừng. Những tài sản cá nhân như xe hay nhà, ông Yên đều tự mua chứ không phải do bà Hằng chuyển. 

Về việc từng kê thuốc trị bệnh cho ông Dũng, ông Yên cho rằng mình không dám nhận công đã cứu được vị đại gia, mà đó là do "số anh Dũng mạnh khỏe". Ông Yên cũng "trách móc" ông Dũng: "Nhưng anh Dũng không thương tôi, nghe chị Hằng xác nhận mà quên, đánh tôi cỡ đó. Giờ tôi không còn một chút uy tín gì nữa".

Trước đó vào ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng "lò vôi") cho biết đã gửi đơn tố cáo đến Bộ Công an, Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, tổng số tiền ông Yên có dấu hiệu trục lợi là hơn 150 tỉ đồng.

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Trong luồng sự kiện bà Nguyễn Phương Hằng (vợ Dũng 'lò vôi') và danh y Võ Hoàng Yên vẫn đang còn trong trạng thái 'nóng sốt' thì mới đây dòng trạng thái của bà Hằng tiếp tục gây chú ý.

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