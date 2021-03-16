Vợ ông Dũng 'lò vôi' đáp trả tin đồn giật chồng: 'Muốn có bao nhiêu chồng với tôi không khó'

Vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" đã có buổi gặp mặt truyền thông để chia sẻ về những thông tin xung quanh vụ việc tố "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo.

Chiều 16/3, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" (ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng) đã có buổi gặp mặt báo chí tại khu du lịch Đại Nam để làm rõ những thông tin xung quanh vụ việc tố "thần y" Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, bà Hằng cũng có những tiết lộ về đời tư khiến nhiều người bất ngờ. Đặc biệt, bà chủ Đại Nam thẳng thắn đối diện tin đồn mình là tiểu tam và đanh thép đáp trả: "Anh Dũng đâu phải món đồ đâu mà giựt, anh Dũng là một anh Dũng 'lò vôi', lớn hơn tôi 12 tuổi. Ảnh là một người như thế nào tôi không cần ai dạy ảnh cả.

Vợ ông Dũng 'lò vôi' chia sẻ chuyện cá nhân khiến ai nấy bất ngờ - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Rất nhiều người nói tôi có 3 đời chồng, 4 đời chồng nhưng thưa với quý vị muốn có bao nhiêu chồng điều đó với tôi không khó nhưng muốn lấy được chồng tử tế mới khó đó quý vị. Thậm chí, ngày mai anh Dũng không còn thương tôi thì tôi cũng có thể lấy chồng nữa, chẳng có điều gì khó cả. Cho nên chị em phụ nữ chưa trải nghiệm thì đừng bao giờ nói 'nhiều chồng này, nhiều chồng kia'".

Trước ý kiến cho rằng bà Hằng "nói riết mất sang" chuyện về ông Võ Hoàng Yên, bà Hằng khẳng định đó là "cuộc chơi" mà bà muốn. Bà chọn sống vì cộng đồng và sống theo cách của mình. "Nếu mà nói sang quý vị thấy tôi đâu có thiếu nhưng rõ ràng là tôi đang chơi với cộng đồng, tôi đang sống rất thật. Cho nên những lời nói đó là họ chưa hiểu tôi", bà Hằng nói.

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