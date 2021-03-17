Chính quyền xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết thi thể nam sinh nhảy cầu nhảy cầu tự tử đã được tìm thấy vào sáng nay.

Mới đây, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ nam sinh trường nghề nhảy cầu tự tử khiến ai nấy xót xa.

Vào khoảng 18 giờ ngày 15/3, người dân địa phương trông thấy một nam thiếu niên đi xe máy đến giữa cầu Phủ 2 (thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) nhưng một lúc sau chỉ nhìn thấy chiếc xe máy và giấy tờ tùy thân.

Khu vực nam sinh nhảy cầu tự tử - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân lập tức gọi điện báo chính quyền địa phương. Lực lượng công an và dân quân nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Do dòng nước tại sông Ngàn Mọ lên cao, chảy mạnh nên đến 6 giờ sáng nay (17/3), lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể nam sinh ở khu vực cách cầu Phủ 2 gần 1 km.

Danh tính nạn nhân được xác định là N.X.H (SN 2004, thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) đang theo học lớp 11 tại một trường nghề trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà làm lễ an táng.

Người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử ở Quảng Nam: Mẹ già gần 90 tuổi, anh trai bệnh nặng nằm liệt giường Cơ quan chức năng xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông để lại xe máy trên cầu Giao Thủy rồi nhảy cầu tự tử.

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