Sau khi bị tố giác hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi, Hoàng Bá Lan đã trốn khỏi địa phương. Mới đây, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã bị can Hoàng Bá Lan (SN 1964, trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi giao cấu với bé gái 13 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng đầu tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái tên H. (SN 2007) cùng trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc. Đến ngày 21/10/2020, Lan đã dụ dỗ rồi đưa cháu H. đến một nhà nghỉ ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Quyết định truy nã đối tượng giao cấu với bé gái 13 tuổi - Ảnh: Công Lý

Đến ngày 25/10/2020, gia đình cháu H. phát hiện sự việc nên báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Can Lộc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan. Tuy nhiên Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Bá Lan về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

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