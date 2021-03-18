Đang dọn nhà cho một gia đình, nữ giúp việc bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ.
- Chém bạn nhậu 'thập tử nhất sinh' vì không cho mượn tiền đánh bài
- TP.HCM: Nam sinh lớp 9 đi xe máy vào nhà thờ, một lúc sau rơi lầu tử vong thương tâm
Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ rơi từ tầng 11 chung cư trên phố Hoa Lư xuống đất dẫn đến tử vong tại chỗ.
Theo thông tin trên Báo Giao Thông, vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 18/3 tại chung cư số 10 phố Hoa Lư.
Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, bà Đặng Thị T. (SN 1968, quê tại Giao Thuỷ, Nam Định) đang được thuê dọn nhà theo giờ tại tầng 11 toà chung cư thì bất ngờ rơi xuống đất tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc.