Khi đang di chuyển trên đèo Lò Xo đoạn qua địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon tum), xe tải tông trúng xe cẩu đang chạy hướng ngược lại khiến 1 người tử vong thương tâm.

Phòng CSGT tỉnh Kon Tum cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải và xe cẩu trên đèo Lò Xo đoạn qua địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon tum) khiến 1 người tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong thương tâm trên đèo Lò Xo - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, khoảng 22 giờ ngày 17/3, tài xế Phạm Văn Dưỡng (38 tuổi, trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ô tô tải BKS 34C-293.33 chở theo phụ xe là anh Bùi Đức Trọng (28 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) di chuyển theo hướng Kon Tum về Quảng Nam.

Khi đi đến KM 1409+700 đường Hồ Chí Minh trên đèo Lò Xo (xã Đăk Man, huyện Đăk Glei), xe tải tông trực diện vào xe ô tô cẩu BKS 34C-239.63 do Lê Thanh Tín (44 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế Dưỡng tử vong tại chỗ, phụ xe Trọng bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị lật ngửa ra đường, hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ sự việc.

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