Rủ nhau đi tắm hồ, 2 nữ sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi không may bị đuối nước thương tâm khiến ai nấy xót xa.

Chiều 18/3, ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 học sinh lớp 5 đuối nước thương tâm.

2 học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi đuối nước thương tâm - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Tích, do thầy cô trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) phải đi học nên đã ra thông báo cho học sinh toàn trường nghỉ học ngày 18/3.

Sau đó, một nhóm khoảng 10 em học sinh trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ rủ nhau ra bờ tràn hồ Tôn Dung để tắm. Trong lúc tắm, không may các học sinh bị trượt chân vào khu vực nước sâu dẫn đến đuối nước nên kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, người dân đã chạy đến ứng cứu, tuy nhiên 2 học sinh đã tử vong gồm em Đinh Thị K.C. và Phạm Thị V. (lớp 5C, trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 em học sinh đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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