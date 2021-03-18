Hải Dương: Một đôi vợ chồng cùng tái dương tính COVID-19

Xã hội 18/03/2021 21:45

Trong thời gian cách ly tại nhà sau khi ra viện, vợ chồng anh Tr. và chị H. nhận được kết quả xét nghiệm tái dương tính COVID-19.

Mới đây, chính quyền xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn xã có 2 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19. Đó là trường hợp vợ chồng anh H.V.Tr. và chị N.T.H. (ngụ thôn Cổ Phục Bắc, xã Kim Liên).

Trước đó, hai vợ chồng cùng được điều trị ở Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương, TP. Hải Dương.

Ngày 8/3, anh Tr. được ra viện và tại nhà. Ngày 14/3, anh được lấy mẫu xét nghiệm và đến chiều 15-3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong chiều 15/3, vợ anh Tr. là chị H. được xuất viện. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, cơ quan y tế huyện Kim Thành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những người trong gia đình anh Tr. và cho kết quả chị H. tái dương tính.

Ngay khi có kết quả tái dương tính, Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Trạm Y tế xã Kim Liên đã tiến hành phun khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và các hộ liền kề.

Hải Dương: Một đôi vợ chồng cùng tái dương tính COVID-19 - Ảnh 1

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