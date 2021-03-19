Do phê ma túy, một thanh niên ở Điện Biên đã dùng dao chém bố trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây, tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ việc con chém bố trọng thương khiến dư luận địa phương xôn xao. Ông Lò Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Quài Tở đã xác nhận sự việc với Báo Pháp Luật.

Đối tượng Đỗ Văn Đức Thuận bị bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp Luật

Khoảng 18h40 phút ngày 18/3, tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Đỗ Văn Đức Thuận (SN 1988, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở) xảy ra mâu thuẫn với bố ruột là ông Đỗ Duy Hiển (SN 1956).

Thuận dùng dao chém nhiều nhát vào người ông Hiển rồi bỏ trốn. Khi thực hiện hành vi này Thuận có nhiều biểu hiện ngáo đá sau sử dụng ma túy.

Phát hiện sự việc, gia đình đưa ông Hiển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Đến khoảng 19h50 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực bản Bông Ban, xã Quài Tở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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