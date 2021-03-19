Cô G. (chủ cơ sở mầm non xảy ra sự việc bé gái tử vong bất thường trong ngày đầu đến lớp) cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình.
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Liên quan vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong bất thường sau ngày đầu đến lớp, hiện trường mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tạm đóng cửa ít ngày.
Cô G. (chủ cơ sở mầm non) cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột và đau lòng.
Cô G. cho biết, vào sáng 17/3, bé Vũ Thanh A. (SN 27/9/2019) đến lớp buổi đầu tiên. Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Các cô giáo cho rằng do cháu mới đi học nên chưa hoà đồng ngay được.
Đến trưa cùng ngày, cô giáo xúc cơm cho cháu A. Sau khi ăn được vài miếng thì cháu khóc nên cô không ép vì sợ trẻ mới đi học, chưa quen nề nếp trường lớp.
Sau đó cô giáo cho cả lớp ngủ trưa, đến đầu giờ chiều vào lay bé dậy thì bé gái khuôn mặt tái, lay không tỉnh.
Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho bé nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó nhà trường cùng người thân đưa bé đi bệnh viện nhưng bé không qua khỏi.
Cô cho biết thêm, hiện tâm trí đang vô cùng rối bời. Sau sự việc gia đình cô cũng đã trực tiếp đến chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình.
"Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan công an có kết luận cuối cùng", cô G. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.