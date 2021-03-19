Vụ bé gái 2 tuổi tử vong ngay buổi đầu đến lớp: Chủ cơ sở mầm non lên tiếng

Xã hội 19/03/2021 13:16

Cô G. (chủ cơ sở mầm non xảy ra sự việc bé gái tử vong bất thường trong ngày đầu đến lớp) cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình.

Liên quan vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong bất thường sau ngày đầu đến lớp, hiện trường mầm non tư thục Phú An, xóm 2 Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tạm đóng cửa ít ngày.

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong ngay buổi đầu đến lớp: Chủ cơ sở mầm non lên tiếng - Ảnh 1
Cơ sở mầm non xảy ra sự việc bé gái tử vong bất thường trong ngày đầu đến lớp - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cô G. (chủ cơ sở mầm non) cho biết đây là cú sốc lớn đối với mình vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, đột ngột và đau lòng.

Cô G. cho biết, vào sáng 17/3, bé Vũ Thanh A. (SN 27/9/2019) đến lớp buổi đầu tiên. Buổi sáng bé bình thường, không chơi với các bạn. Các cô giáo cho rằng do cháu mới đi học nên chưa hoà đồng ngay được. 

Đến trưa cùng ngày, cô giáo xúc cơm cho cháu A. Sau khi ăn được vài miếng thì cháu khóc nên cô không ép vì sợ trẻ mới đi học, chưa quen nề nếp trường lớp.

Sau đó cô giáo cho cả lớp ngủ trưa, đến đầu giờ chiều vào lay bé dậy thì bé gái khuôn mặt tái, lay không tỉnh.

Cô giáo nhanh chóng xoa dầu cho bé nhưng tình trạng không được cải thiện nên gọi điện báo cho gia đình. Sau đó nhà trường cùng người thân đưa bé đi bệnh viện nhưng bé không qua khỏi.

Cô cho biết thêm, hiện tâm trí đang vô cùng rối bời. Sau sự việc gia đình cô cũng đã trực tiếp đến chia sẻ nỗi đau, hỗ trợ một phần kinh phí với gia đình. 

"Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Cơ sở tôi cũng đã có báo cáo lên cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan công an có kết luận cuối cùng", cô G. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị. 

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