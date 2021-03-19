Chở nhau đi ăn trưa, 2 nam công nhân bị xe ben đâm tử vong thương tâm

Xã hội 19/03/2021 16:51

Trên đường đi ăn trưa, 2 nam công nhân gặp tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong tại chỗ. Theo đồng nghiệp làm chung, các nạn nhân mới đi làm được 2 ngày.

Khoảng 13h ngày 19/3 tại ngã tư đường NA2-DA1, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người đàn ông tử vong. 

Tại thời điểm trên, xe máy mang BKS: 94F1-027.51 do hai nam công nhân chở nhau trên đường NA2 hướng ra quốc lộ 13. Khi xe lưu thông đến ngã tư thì xảy ra va chạm với xe ben mang BKS: 61L- 4038 chạy đường DA1 đang băng qua ngã tư. 

Cú va chạm khiến cả 2 nam công nhân bị hất văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ. Theo một số công nhân làm chung, cả 2 nạn nhân vừa từ một công trình xây dựng gần đó chạy đi ăn cơm. Các nạn nhân mới đi làm được 2 ngày thì xảy ra tai nạn.

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2 nam công nhân gặp tai nạn thương tâm khi đi ăn trưa - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị 

Tại hiện trường, ngã tư nơi xảy ra tai nạn không có đèn tín hiệu giao thông. Khi băng qua ngã tư, cả 2 xe không giảm tốc độ để quan sát nên mới dẫn đến tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường đồng thời lấy lời khai nhân chứng.

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