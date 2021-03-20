Xe đầu kéo tông xe máy ở xã An Thành, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai khiến 2 người thương vong.

Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 20/3, xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Định kéo theo rơ moóc 77R-032.78 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng tỉnh Bình Định đi tỉnh Gia Lai.

Xe đầu kéo kéo lê xe máy khiến 2 người thương vong - Ảnh: Người Lao Động

Khi đến Km 96+100, thuộc địa phận xã An Thành, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai thì bất ngờ tông vào 2 người đi xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau cú tông mạnh, xe đầu kéo kéo lê xe máy khoảng 50 mét rồi mới dừng lại.

Hậu quả, 2 nạn nhân đi xe máy bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi. Riêng xe đầu kéo sau khi dừng lại đã bốc cháy dữ dội, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an trình diện. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xe đầu kéo tông xe máy.

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