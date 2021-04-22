Phẫn nộ 'chủ nợ' đổ chất bẩn lên người 2 mẹ con ở Phú Yên: 'Ác quá bà ơi. Nó nhỏ nó biết gì đâu, chuyện cha mẹ làm nó biết gì đâu'

Xã hội 22/04/2021 07:26

Sau clip gây phẫn nộ về vụ việc một người phụ nữ đổ chất thải có pha dầu hỏa lên người 2 mẹ con thì sáng ngày 22/4, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc để nắm bắt lại toàn bộ và xử lý theo trình tự pháp luật.

Vụ việc xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ xách xô chất thải đổ vào người 2 mẹ con nhà hàng xóm khiến nhiều người phẫn nộ. Trong đoạn clip cho thấy một người phụ nữ đội chiếc mũ vải xách theo chiếc xô nhỏ nghi là chất thải đổ lên người em bé trong lúc trời tối. 

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Người phụ nữ được cho là chủ nợ mang theo 1 xô chất thải đến đổ lên người 2 mẹ con - Ảnh cắt từ clip

Dư luận nhìn thấy hình ảnh này hết sức phẫn nộ trước hành động này của người phụ nữ trên. Nhiều người tại hiện trường xác nhận chất thải bị đổ lên người 2 mẹ con có chứa cả dầu hỏa. Có người xót xa cho đứa bé 2 tuổi lên tiếng: "Ác quá bà ơi, nó nhỏ nó biết gì đâu, chuyện cha mẹ làm nó biết gì đâu". Tuy nhiên người phụ nữ này vẫn liên tục chửi rủa 2 mẹ con.

Sự việc bất ngờ khiến đứa bé 2 tuổi vì quá hoảng sợ mà liên tục khóc, còn người mẹ thì không thể phản kháng lại, chỉ biết ôm con. 

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Người mẹ bất lực lau mặt cho con, liên tục nói: 'Nín đi con' - Ảnh cắt từ clip

Nguồn cơn của sự việc này đến từ vấn đề tiền bạc. Theo Dân Trí, người mẹ trong đoạn clip có vay tiền của người phụ nữ kia nhưng chưa có khả năng chi trả. Tuy nhiên hành động "dã man" của người phụ nữ này đã khiến nhiều người lên án kịch liệt. Được biết, sáng ngày 22/4, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc để nắm bắt lại toàn bộ. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ phối hợp, xử lý vụ việc theo đúng trình tự của pháp luật.

'Chủ nợ' đổ chất thải lên người bé 2 tuổi và mẹ khiến cộng đồng phẫn nộ: 'Phân cũng đổ, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết'

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Do có mâu thuẫn với gia đình cháu bé về chuyện tiền bạc trước đó, một người phụ nữ đã xách theo xô chất thải, trộn với dầu nhớt sang tận nhà đổ vào người bé trai 2 tuổi và mẹ của bé để trút giận. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ và tỏ thái độ gay gắt.

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Từ khóa:   2 mẹ con đổ chất thải hàng xóm mâu thuẫn

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