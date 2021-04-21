Bé gái 2 tuổi bị nhiễm trùng huyết nặng dẫn đến vỡ ruột, bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều gia đình mắc phải khi ăn trứng

Theo ETtoday, cách đây vài ngày, một cô bé 2 tuổi ở thành phố Miêu Lật (Trung Quốc) đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng có triệu chứng tiêu chảy và các cơn đau bụng kéo dài.

Sau khi nhập viện, cô bé được đưa đi chụp cắt lớp vi tính. Kết quả cho thấy có khí tự do bất thường trong ổ bụng. Do đó, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị vỡ ruột nên đã bố trí mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng phương pháp mổ hở xâm lấn tối thiểu và tìm ra đoạn ruột già bên phải bị vỡ, sau đó tiến hành khâu lại thành công. Cô bé đã hồi phục tốt sau ca mổ.