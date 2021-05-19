Bài đăng của cô gái trẻ về việc cô bị shipper thu thêm 900 đồng đã thu hút rất nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Mới đây, một cô gái đã đăng tải 1 bức "tâm thư" chia sẻ về việc shipper thu thêm tiền đơn hàng. Cụ thể, cô viết: "Hẳn mọi người thấy chênh lệch 900 đồng mà mình phải phàn nàn thì quá nhỏ mọn, nhưng mà 900 đồng lại đẩy sự tích cực của mình với kênh tiêu dùng hay đơn vị vận chuyển, thậm chí là một thương hiệu nào đó xuống vạch số 0". Theo đó, lý do mà cô nàng này bức úc đăng bài là vì sau khi nhận đươc hàng đặt qua một trang mua sắm thương mại thì cô phát hiện shipper đã tự ý làm tròn từ 18.100 đồng lên thành 19.000 đồng, tức là chênh lệch 900 đồng so với giá gốc. Đơn hàng có giá trị 18.100 đồng nhưng shipper đã thu của cô 19.000 đồng - Ảnh: Internet Cô nàng còn chia sẻ thêm rất hiểu và thông cảm cho công việc mệt nhọc của các shipper và không hề cảm thấy tiếc số tiền đó, nhưng lý do cô đăng bài chính là vì không hài lòng với thái độ làm việc mà theo cô là thiếu chuyên nghiệp của shipper. Với cô thì khách hàng không cần thiết phải trả những khoản tiền không chính đáng.

Cô viết: "Hãy nói với khách hàng,"đơn hàng hết 99.100 đồng mình thu 100.000 nhé". Không ai đứng kì kèo với các bạn 900 đồng! Hãy tôn trọng chính chủ doanh nghiệp mà các bạn đang hợp tác!". Sau khi bài viết này được chia sẻ, cô gái đã vấp phải hàng loạt những chỉ trích đến từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng 900 đồng là một con số rất nhỏ, không đến mức cô gái này phải đăng bài bức xúc như vậy. Một số người còn cho rằng nữ khách hàng này đang làm quá vấn đề lên và không thông cảm cho sự vất vả của các shipper.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số ít cư dân mạng ủng hộ vì cho rằng lời nói chẳng mất tiền mua. Mở lời 1 câu cho khách thoải mái cũng được vì dù sao họ cũng bỏ tiền ra để mua sản phẩm. Mỗi ngày shipper có đến gần 100 đơn hàng, vào mùa sale có thể hơn - Ảnh minh họa: Internet Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những tình huống không đáng có như thế này giữa nhân viên giao hàng và khách hàng. Trước đó, vụ việc 1 shipper bị bom hàng chỉ vì dùng icon mặt cười mà khách hàng không thích cũng khiến dân mạng "dậy sóng". Cụ thể, một nhân viên giao hàng đã nhắn tin với khách hàng nhưng vại "vô tình" sử dụng icon mặt cười, trớ trêu thay là vị nữ khách hàng này lại "ghét kinh khủng" biểu cảm đó nên đã bom hàng và lấy lý do là giao trễ nên đã đặt chỗ khác. Cô gái còn đăng lên một group để phàn nàn về câu chuyện 'chiếc icon' - Ảnh: Internet Vụ việc của cô nàng khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười và lên tiếng chỉ trích rất nhiều. Ở thời điểm đó, bài đăng của cô gái thu về rất nhiều lượt tương tác mà đa phần là thể hiện thái độ phẫn nộ. Nếu gặp phải khách hàng không văn minh, người giao hàng có khi phải gọi 'cháy máy' nhưng vẫn ngậm ngùi ôm hàng về - Ảnh minh họa: Internet Vẫn còn rất nhiều trường hợp shipper bị khách bom hàng bởi hàng loạt lý do "trên trời dưới đất" khác. Qua đó mới thấy được sự khó khăn, vất vả của nghề giao hàng. Vượt nắng, vượt mưa giao đến tay người mua hàng, nhưng đôi khi vẫn cứ phải "nơm nớp" lo sợ một nỗi niềm mang tên "bom hàng".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-shipper-bi-khach-hang-phan-no-vi-tu-y-thu-them-900-dong-cua-khach-405690.html