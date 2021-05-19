Dư luận phản ánh mức kỷ luật Đại úy công an đứng nhìn tài xế taxi bắt cướp: Bộ Công an nói gì?

Xã hội 19/05/2021 09:17

Sau khi có mức hình phạt đối với Đại úy công an Nguyễn Văn Lâm, nhiều người cho rằng vẫn chưa thực sự phù hợp. Mới đây, Bộ Công an đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo thông tin từ Vietnamnet, mới đây, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển Đại úy Nguyễn Văn Lâm (SN 1985, Công an xã Cự Khê) về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Thanh Oai. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia và người dân cho rằng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với Đại úy Nguyễn Văn Lâm là quá nhẹ.

Cụ thể, trong đoạn clip được người dân ghi lại hôm ngày 15/5, Đại úy công an này đã đứng gọi điện thoại mà không có hành động nào can ngăn hay giúp đỡ tài xế taxi đang giằng co với tên cướp. 

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Đại úy công an không có hành động gì khi nam tài tài xế vật lộn với tên cướp trong tình trạng đã bị thương và chảy nhiều máu - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vấn đề này, theo Người Lao Động, ngày 18/5, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Lãnh đạo Bộ Công an đã nắm được thông tin, Công an TP.Hà Nội đã có báo cáo bước đầu về sự việc này. Sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan xem xét trên các khía cạnh, thực hiện đúng quy chế, quy trình để ra quyết định phù hợp. Tuy nhiên, việc này phải làm theo trình tự. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc.

Cũng trong ngày này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã nắm thông tin dư luận cho rằng việc Công an huyện Thanh Oai kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác đại úy Nguyễn Văn Lâm là quá nhẹ, chưa phù hợp. Ông cho biết: "Chúng tôi làm gì cũng phải đúng theo trình tự, quy định. Cán bộ chiến sĩ vi phạm thì phải xử lý. Tuy nhiên, còn phải tuyên truyền, giáo dục, xem xét sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp" - theo Người Lao Động.

Hiện tại vụ việc vẫn đang gây xôn xao và thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. 

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