3 người đàn ông quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép rồi đến một chung cư ở quận 4, TP.HCM cư ngụ để chuẩn bị tìm việc làm đã bị công an bắt giữ.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng ngày 18/5, công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ về vụ việc ba người nhập cảnh trái phép, ẩn náu tại một chung cư.

3 người đàn ông ngoại quốc bị phát hiện nhập cảnh trái phép - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 13/5 phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 4 phát hiện 3 người quốc tịch nước ngoài tại các căn hộ ở chung cư Rivergate, quận 4. Bước đầu công an xác định, 3 người này không có giấy tờ tuỳ thân hay hộ chiếu cá nhân.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phối hợp với ngành y tế đưa những người này đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Qua điều tra, những người này cho biết nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc thông qua một đường dây môi giới rồi di chuyển vào TP.HCM để tìm việc làm.

Cả 3 được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cách ly ngay sau đó - Ảnh: VietNamNet

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của những người này và những đối tượng môi giới nhập cảnh trái phép.

Cơ quan công an TP.HCM cũng cho biết thêm, trong thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện đã phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác để tăng cường kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện những người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM cũng tổ chức hai lần trục xuất hàng chục người nước ngoài, đa phần là người có quốc tịch Trung Quốc.

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