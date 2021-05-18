Khởi tố, bắt giam người mẹ ôm thi thể con lên đường ray định tự tử

Xã hội 18/05/2021 13:53

Ngày 18/5, công an tỉnh Nghệ An đã chính thức khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với người mẹ trong vụ án ôm thi thể con lên đường ray với ý định tự tử hồi đầu tháng 5 vì tội giết người.

Theo thông tin từ Pháp luật Việt Nam, hôm nay 18/5, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố, tạm giam đối với Đỗ Thị Soa (34 tuổi, trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) về tội giết người.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 8/5, tài xế điều khiển tàu hàng AH2 chạy trên đường sắt Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên) thì phát hiện dưới lòng đường sắt có người nằm nên phanh khẩn cấp để kiểm tra. Khi vừa bước xuống kiểm tra thì người phụ nữ ôm con bỏ chạy.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sau khi phát hiện người mẹ ôm con bỏ chạy, họ đã đuổi theo và giữ người phụ nữ này lại. Khi lại kiểm tra đứa trẻ bị vứt trong bụi cây gần đó, người dân phát hiện đứa trẻ đã tử vong từ trước. Chiếc xe máy mà người mẹ đưa con đi từ nhà ra được dựng bên đường cũng có nhiều vết máu trên yên xe. Khi kiểm tra thi thể cháu, người dân phát hiện trên tay trái có 1 vết cắt sâu.

Cơ quan công an ngay sau đó đã lập tức phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa người mẹ về trụ sở để phục vụ điều tra. 

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