Một nữ công nhân đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe lu tông trúng và cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 18/5, trên đường Phạm Văn Đồng (Quốc lộ 14, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu làm một nữ công nhân tử vong.

Cụ thể, công nhân của Công ty CP quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai đang thi công sửa chữa, nâng cấp mặt đường Phạm Văn Đồng thì có một chiếc xe lu bánh lốp (loại dùng lu khi thảm nhựa mặt đường), do tài xế T.T.T.(SN 1983) điều khiển đi lùi đã tông vào nữ công nhân là chị V.T.A.M. (SN 1983) đang đẩy xe rùa chở vật liệu. Cú tông làm chị M. nằm kẹt dưới bánh xe tử vong tại chỗ.

Chị M. bị kẹt dưới bánh xe dẫn đến tử vong tại chỗ - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, chị M. là công nhân thời vụ, mới đi làm được ít ngày thi xảy ra tai nạn thương tâm.

Công an phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra và di dời thi thể nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT – Công an TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Bên cạnh đó, điều xe cẩu đưa xe lu ra vị trí khác để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

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