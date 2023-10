Theo giải trình của cô L., em K. đã nhiều lần không làm đề ôn tập, trong khi kỳ thi đã cận kề. Trong tiết sửa đề ôn tập cuối năm, K. không viết được bài tập làm văn, còn đề toán thì tính mãi vẫn sai. Vì nóng ruột, lo lắng nên cô đã la học sinh này. Do mất bình tĩnh, cô L. đã dùng cán nhựa của cây hốt rác đánh vào mông em K. Vì đánh nặng tay nên để lại vết bầm trên thân thể học sinh.

Vết thương trên mông cháu bé - Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo cô L.T.B.L., khi cô về đến nhà thì mẹ bé gọi điện gào thét, chửi bới. Khoảng 15 phút sau, cha mẹ của học sinh này đến nhà cô giáo. Mẹ của K. đập cửa rầm rầm, cầm điện thoại quay mặt cô giáo, phát trực tiếp trên mạng xã hội rồi lao vào dùng tay đánh cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, cô L.T.B.L. đã gọi điện thoại báo vụ việc với hiệu trưởng và công an phường 2. Cha của P.H.K. giải trình khi nhìn thấy vết bầm trên người con, vợ chồng ông có đến nhà cô giáo. Giữa vợ ông và cô giáo xảy ra xô xát. Cô L.T.B.L. đã giật điện thoại để ngăn không cho vợ ông quay phát trực tiếp trên mạng xã hội. Một lát sau thì có 2 người chạy đến, đánh vợ chồng ông. Tại cơ quan công an, gia đình ông đã nhận lại chiếc điện thoại này.