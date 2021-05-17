Lâm Đồng: Kỷ luật cô giáo đánh học sinh bầm tím mông, phụ huynh từng đến nhà xô xát, định phát trực tiếp trên MXH

Xã hội 17/05/2021 21:49

Mới đây, cô giáo L.T.B.L. đã phải nhận hình thức kỷ luật từ Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Trưng Vương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) vì hành vi đánh học sinh lớp 2.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 17/5, cô L.T.B.L., chủ nhiệm lớp 2D đã bị Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Trưng Vương ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, cô L.T.B.L không được phân công giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp trong ít nhất 6 tháng, đồng thời bị lùi thời hạn xét nâng lương.

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Trường tiểu học Trưng Vương, nơi cô L. đang công tác, giảng dạy - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vào chiều 6/5, cô L.T.B.L. đã đánh học sinh P.H.K. bầm tím mông ngay tại lớp học. Sáng 7/5, nhà trường tạm đình chỉ công tác giáo viên này để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo giải trình của cô L., em K. đã nhiều lần không làm đề ôn tập, trong khi kỳ thi đã cận kề. Trong tiết sửa đề ôn tập cuối năm, K. không viết được bài tập làm văn, còn đề toán thì tính mãi vẫn sai. Vì nóng ruột, lo lắng nên cô đã la học sinh này. Do mất bình tĩnh, cô L. đã dùng cán nhựa của cây hốt rác đánh vào mông em K. Vì đánh nặng tay nên để lại vết bầm trên thân thể học sinh.

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Vết thương trên mông cháu bé - Ảnh: Thanh Niên

Cũng theo cô L.T.B.L., khi cô về đến nhà thì mẹ bé gọi điện gào thét, chửi bới. Khoảng 15 phút sau, cha mẹ của học sinh này đến nhà cô giáo. Mẹ của K. đập cửa rầm rầm, cầm điện thoại quay mặt cô giáo, phát trực tiếp trên mạng xã hội rồi lao vào dùng tay đánh cô giáo. Khi hàng xóm đến can ngăn, cô L.T.B.L. đã gọi điện thoại báo vụ việc với hiệu trưởng và công an phường 2. Cha của P.H.K. giải trình khi nhìn thấy vết bầm trên người con, vợ chồng ông có đến nhà cô giáo. Giữa vợ ông và cô giáo xảy ra xô xát. Cô L.T.B.L. đã giật điện thoại để ngăn không cho vợ ông quay phát trực tiếp trên mạng xã hội. Một lát sau thì có 2 người chạy đến, đánh vợ chồng ông. Tại cơ quan công an, gia đình ông đã nhận lại chiếc điện thoại này.

Làm việc với cơ quan công an và nhà trường, cô L.T.B.L. đều thừa nhận việc đánh P.H.K. là sai và mong muốn được hòa giải với phụ huynh của học sinh này.

Hiện công an TP.Đà Lạt vẫn đang xác minh làm rõ vụ xô xát tại nhà cô giáo để xử lý theo quy định của pháp luật.

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