Phẫn nộ vụ cưỡng hiếp ở Nghệ An: Lừa người phụ nữ bị câm ra cánh đồng rồi làm trò đồi bại

Xã hội 17/05/2021 21:06

Vừa qua, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là một người phụ nữ bị câm, 48 tuổi.

VOV đưa tin, ngày 17/5, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam T.V.T. (45 tuổi, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội hiếp dâm.

Cụ thể, vào tối 7/5, T.V.T. đã tới nhà một phụ nữ 48 tuổi, bị câm ở cùng xóm tung tin "con của chị vừa gặp tai nạn". Sau đó T. hứa dẫn đường đưa người phụ nữ này tới nơi con mình gặp nạn.

Tin lời, người phụ nữ đi theo, đến khi cách nhà khoảng một cây số ở khu vực cánh đồng vắng, người phụ nữ này bị T. khống chế, cưỡng hiếp. Nạn nhân sau khi phản kháng quyết liệt đã chạy về nhà.

Được con gặng hỏi, người mẹ khuyết tật viết ra giấy, trình bày vụ việc. Thu thập chứng cứ, ngày hôm sau, cảnh sát bắt T. tại nhà. Nghi can khai, trước khi gây án có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được bản thân.

Được biết, T.V.T. đã lập gia đình, có hai con lớn. Ba năm trước, bị can mãn hạn tù sau 12 năm về tội hiếp dâm. Ngoài ra, người này còn có một tiền án về trộm cắp tài sản.

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Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Hiện Công an huyện Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   hiếp dâm cưỡng hiếp người phụ nữ bị câm

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