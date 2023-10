Vụ án một người đàn ông làm nghề xe ôm bị hung thủ truy đuổi đâm tử vong vẫn đang được công an quận 10 (TP.HCM) đang điều tra, làm rõ.

Liên quan tới vụ việc trên, Zing đưa tin, theo một vài người dân sống xung quanh khu vực đó, lúc nạn nhân bị đâm gục xuống đường, đã đưa tay cầu cứu nhưng không ai dám đưa đi bệnh viện. Bà Y. (chủ quán nước - nơi nạn nhân ngồi trước khi xảy ra án mạng) cho biết: "Mọi người tập trung theo dõi rất đông, nạn nhân đưa tay kêu cứu nhưng không ai dám đưa đi bệnh viện. Đến khi công an tới thì ông ta đã tử vong". Trước đó, nạn nhân ngồi uống nước tại quán của bà Y. thì bất ngờ có một người đàn ông khác cầm dao lao đến đâm ông B. nhưng bất thành. Người này lận con dao vào người rồi rời đi. Sau khoảng 15 phút, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thì thấy nạn nhân đã nằm gục bên vũng máu.

Theo bà C., một người bán nước ở cổng bệnh viện cho biết, hơn 2 năm trước ông làm nhân viên giao hàng cho một hãng xe ôm công nghệ. Được một thời gian thì ông nghỉ và chuyển sang chạy xe ôm tự do, tối mắc võng ngủ trước hẻm 399 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10. Bà C. chia sẻ thêm: "Cách đây 2 hôm, con gái có đến thăm và mang thức ăn cho ông. Còn bình thường, mỗi sáng có người bạn đều đặn mang cho ông một tô cơm. Sáng hôm xảy ra vụ án, người này mang đến thì phát hiện bạn bị đâm chết nên đặt tô cơm lên xe máy rồi bật khóc".

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.