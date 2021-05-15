Cụ thể, khoảng hơn 10h sáng ngày 10/5, do con bị sốt 3-4 ngày ở nhà không đỡ, gia đình đã đưa cháu vào bệnh viện huyện, sau đó, gia đình tự nguyện chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên do thấy cháu không đỡ sốt. Gia đình đã đưa cháu lên bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Thời Đại Plus (báo Gia đình và Xã hội), ngày 15/5, gia đình bé N.H.P. (10 tháng tuổi, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, sau khi bé P. qua đời được 3 ngày, phía gia đình đã làm việc với bệnh viện về cái chết của con mình.

Ngày 11/5, buổi sáng bé P. vẫn sốt và được cho uống thuốc hạ sốt, truyền dịch. Đến khoảng 14h cùng ngày, khi thấy con li bì, mệt mỏi, sốt và chướng bụng, gia đình đã đi gọi bác sĩ.

Tại bệnh viện, bé P. liên tục sốt khoảng 39 độ C và được chuyển lên khoa Nội Nhi của bệnh viện điều trị. Tại đây bác sĩ cho biết cháu không nghiêm trọng, chỉ bị nhiễm rotavirus.

Mẹ bé P. kể lại trong xót xa: “Một bác sĩ sau khi vào khám liền gọi bác sĩ trưởng khoa, rồi 2 bác sĩ khác đến đưa thẳng con sang phòng cấp cứu của khoa. Hội chẩn tại khoa xong con được chuyển xuống khoa cấp cứu, tại đây con được tiêm truyền cả 2 tay. Sau đó, con được đưa lên phòng phẫu thuật và bác sĩ giải thích với gia đình rằng lên đó để thở máy. Sau một thời gian con ở trong phòng đó, bác sĩ nói rằng con bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng 90% là tử vong. Sau đó con đã tử vong trước sự bàng hoàng của toàn thể gia đình”.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ bé P. mong muốn phía bệnh viện phải có lời giải thích rõ ràng về cái chết của con mình.

Trước sự việc, một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, bệnh viện rất lấy làm tiếc về sự việc. Theo người này, đây là sự cố y khoa ngoài mong muốn, bản thân các bác sĩ không ai mong muốn điều đó. Khi cháu bé diễn biến nặng các bác sĩ đã nỗ lực cứu sữa rất tận tình, còn hội chẩn, xin ý kiến các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương, tuy nhiên do diễn biến quá nhanh nên cháu bé đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu khiến cháu bé tử vong được cho là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Phía bệnh viện cũng đã gặp gỡ, chia sẻ với gia đình cháu bé. Sự việc vẫn đang trong quá trình làm rõ, nếu có vấn đề sai phạm ở khâu nào phía bệnh viện sẽ xử lý theo quy định.