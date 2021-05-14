Một em bé đã bị xe ô tô đâm trúng ngay lối vào nhà. Người mẹ sau đó đã bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì hành động vô trách nhiệm.

Theo thông tin từ trang Sina, ngày 13/5, tin tức về một vụ tai nạn đã khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng vì thái độ của chính người mẹ.

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng cho thấy một đứa trẻ ngồi ở giữa đường. Đúng lúc đó, chiếc ô tô màu trắng do tài xế họ Trần điều khiển đi qua và tông thẳng vào bé.

Chiếc xe ô tô đâm trực diện vào bé gái đang ngồi - Ảnh: Sina

Ngay khi nhận ra mình vừa gây tai nạn, người đàn ông đã nhanh chóng xuống xe và kiểm tra. Lúc này, người mẹ cũng lập tức ôm lấy con để đưa đi bệnh viện. May mắn thay, bé gái đã qua cơn nguy hiểm và được xuất viện về nhà sau 2 ngày điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, truyền thông Trung Quốc cho biết vụ tai nạn hi hữu này xảy ra lúc 17h ngày 10/5, tại một khu dân cư ở Thuận Đức, Quảng Tây. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người mẹ ôm con đặt ngay trên con đường ở cổng chính, nơi thường xuyên có xe ra vào.

Người mẹ đặt con ngay giữa đường rồi thản nhiên đi vào mở cổng - Ảnh: Sina

Ngay khi buông tay, cô lập tức đi thẳng về phía trước để mở cửa nhà. Lúc này, ông Trần lái xe rẽ vào đường nên bất ngờ tông trúng đứa trẻ, may là dừng lại kịp thời. Cảnh sát Thuận Đức vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi đoạn clip về tai nạn trên lan truyền trên MXH, người mẹ đã nhận lại một "làn sóng" chỉ trích từ dư luận. Hàng loạt bình luận công kích thái độ và hành động của người mẹ: "Mở cửa nhà sao lại không để con ngồi ngay bên cạnh, đặt bé ra giữa đường làm gì? Định giết con à?". Hay: "Riêng trường hợp này tôi đứng về phía tài xế, hành động của người mẹ này thật quá đáng". Một người khác cũng bình luận thêm: "May là em bé không sao, nếu không dù người mẹ có hối hận cả đời cũng muộn rồi".

Vụ việc trên một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cha mẹ có con nhỏ hãy quan tâm, chú ý đến con cái để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

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