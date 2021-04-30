Chạy xe máy về quê nghỉ lễ, cô gái trẻ gặp tai nạn, tử vong tại chỗ

Xã hội 30/04/2021 15:21

Sáng nay, ngày 30/4, tại Km 17+550 QL1A tuyến tránh Huế, đoạn thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy. Vụ tai nạn thương tâm làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Báo Giao Thông đưa tin, vào khoảng 8 giờ 10 phút, chị N.T.T. (sinh năm 1999, trú ở tỉnh Quảng Trị) cùng một cô gái khác đi trên xe máy mang biển biển soát 74G1-383.79 chạy từ TP.Đà Nẵng về Quảng Trị. 

Khi qua khỏi cầu Tuần QL1A tuyến tránh Huế khoảng 1km thuộc địa phận xã Hương Thọ, xe máy của chị T. bất ngờ bị ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 43H-005.06 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 43R-029.96 lưu thông theo hướng cùng chiều tông phải.

tai nan 1
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo Giao Thông 

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến chị N.T.T. đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường và tiến hành phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng

Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng

Liên quan đến vụ việc nữ tiếp viên hàng không và tài xế GrabBike bị xe Mercerdes tông, người trong cuộc cho hay dù đã có văn bản viết tay rằng đối tượng sẽ sang tên căn nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả, nhưng đến nay, các nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông 1 người tử vong tai nạn ở Huế

TIN MỚI NHẤT

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 30 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 35 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1