Sáng nay, ngày 30/4, tại Km 17+550 QL1A tuyến tránh Huế, đoạn thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy. Vụ tai nạn thương tâm làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Báo Giao Thông đưa tin, vào khoảng 8 giờ 10 phút, chị N.T.T. (sinh năm 1999, trú ở tỉnh Quảng Trị) cùng một cô gái khác đi trên xe máy mang biển biển soát 74G1-383.79 chạy từ TP.Đà Nẵng về Quảng Trị.

Khi qua khỏi cầu Tuần QL1A tuyến tránh Huế khoảng 1km thuộc địa phận xã Hương Thọ, xe máy của chị T. bất ngờ bị ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 43H-005.06 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 43R-029.96 lưu thông theo hướng cùng chiều tông phải.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo Giao Thông

Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến chị N.T.T. đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường và tiến hành phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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