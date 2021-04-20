Nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercerdes tông: Phong sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tôi chưa nhận được 1 đồng

Xã hội 20/04/2021 15:31

Liên quan đến vụ việc nữ tiếp viên hàng không và tài xế GrabBike bị xe Mercerdes tông, người trong cuộc cho hay dù đã có văn bản viết tay rằng đối tượng sẽ sang tên căn nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả, nhưng đến nay, các nạn nhân vẫn chưa nhận được tiền.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 9/4, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp).

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Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (33 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) - Ảnh: Thanh Niên

Được biết, đây là đối tượng tài xế chạy xe Mercedes 84km/h tông nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) thương tật 79% và ông Lê Mạnh Thường (64 tuổi, tài xế GrabBike tử vong tại bệnh viện). 

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  Nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) thương tật 79% - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2020, Phong đã bị TAND Q.Phú Nhuận đưa ra xét xử sơ thẩm và kết án 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho nữ tiếp viên và hơn 400 triệu đồng cho gia đình tài xế GrabBike đã mất.

Sau phiên tòa sơ thẩm, nữ tiếp viên đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng bản án này quá nhẹ.

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Con gái của tài xế tử vong trong vụ tai nạn - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra, trong thời gian bị tạm giam, Phong đã có đơn gửi CQĐT xin gặp mẹ và công chứng viên để công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ (diện tích 61,7m2, tại phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) có giá 1,067 tỷ đồng để mẹ Phong lo việc bồi thường.

“Nay tôi có nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng cho mẹ tôi là bà Trần Hoàng Họa Mi, sinh năm 1968, ngụ cùng địa chỉ để mẹ tôi có điều kiện lo khắc phục hậu quả tai nạn do tôi gây ra"  - trích đơn viết tay của Phong gửi CQĐT.

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 Bản viết tay về việc chuyển chuyển nhượng - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Đến ngày 22/6/2020, Phong có đơn gửi Công an quận Phú Nhuận xin gặp mặt mẹ để công chứng. Cũng trong ngày, văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ giữa bà Mi và Phong đã được công chứng.

Tuy nhiên, chị Hường lại cho biết trên tờ Thanh Niên: “Trong đơn viết tay Phong nói sang tên nhà cho mẹ để khắc phục hậu quả tai nạn nhưng tới nay cả tôi và gia đình bác Grab đều chưa nhận được 1 đồng. Giờ khi được đề nghị xem xét lại việc kê biên tài sản để đảm bảo bồi thường tôi mới có chút hy vọng, chứ chờ Phong ra tù đi làm bồi thường thì không biết tới khi nào, tới khi đó có ai còn nhớ chuyện phải bồi thường nữa hay không”.

Trước đó, rạng sáng 30/1/2020, Nguyễn Trần Hoàng Phong dùng bằng lái giả chạy Mercedes tông trúng xe máy của tài xế GrabBike đang chở nữ tiếp viên hàng không.

Hình ảnh từ camera hành trình của xe cho thấy, vừa lấy xe ra khỏi chung cư, tài xế Mercedes chạy với tốc độ 95km/h. Đến thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của xe là 84km/h (tốc độ tối đa quy định trong khu đông dân cư là 50km/h).

Sau tai nạn, Phong bỏ trốn khỏi hiện trường, bẻ sim điện thoại. Sau đó, được sự vận động, Phong mới quay về ra trình diện. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Phong dương tính với ma túy.

Dự kiến, ngày 22/4 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở lại xét xử phúc thẩm vụ án.

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Từ khóa:   TP.HCM tai nạn giao thông chuyển nhượng tài sản

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