Mới đây, trong một buổi livestream, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" có nói sẽ trả lại tất cả giấy khen được tỉnh Bình Thuận trao tặng trước đó. Đại diện tỉnh này cho biết, địa phương chưa làm việc trực tiếp mà chỉ nghe trên báo chí nên chưa có ý kiến.

Vừa qua, vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) livestream trên mạng xã hội nói rằng sẽ trả tất cả giấy khen cho tỉnh Bình Thuận. Theo Người Lao Động, ngày 19/4, lãnh đạo huyện Tánh Linh (nơi cấp giấy khen) đã chia sẻ thông tin về sự việc.

Theo đó, trong lúc xây chùa cho ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, vợ chồng đại gia Huỳnh Uy Dũng đã hỗ trợ địa phương một số đường nông thôn với tổng số tiền là 1,6 tỷ đồng. UBND huyện Tánh Linh có 2 lần tặng giấy khen cho vợ chồng ông Dũng để ghi nhận đóng góp của cả hai.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Imetrnet

"Việc các cá nhân đến giúp địa phương, hỗ trợ hạ tầng giao thông thì địa phương tuyên dương là bình thường, ông Dũng hay bất kỳ ai cũng vậy. Còn việc họ có ý trả lại giấy khen thì địa phương chưa làm việc trực tiếp mà chỉ nghe trên báo chí, địa phương chưa có ý kiến" - đại diện huyện Tánh Linh chia sẽ với Người Lao Động.

Trước đó, theo nguồn tin từ Tuổi trẻ online, vào ngày 4/3, tại phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, bà Nguyễn Phương Hằng là chủ thể cung cấp thông tin trong đoạn clip "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ nguyên nhân phát hiện ra ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" trên tài khoản YouTube Hoa Lệ Sài Gòn đang được lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip này, bà Hằng cho rằng ông Yên hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che.

Bà Hằng bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì phát ngôn, sai sự thật - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Tuổi Trẻ cho hay: "Thông tin này được xác định là sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm khoản d, điểm 1 điều 5 Nghị định 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thanh tra sở áp dụng nghị định 15/2020/NĐ-CP xử phạt bà Hằng 7,5 triệu đồng".

Theo nguồn tin từ Thanh Niên vào chiều 16/4, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng 'lò vôi') đã chấp hành nộp phạt 7,5 triệu đồng sau quyết định xử phạt hành chính của Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị xử phạt vì phát ngôn sai sự thật Mới đây, Thanh tra Sở TT-TT TPHCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-binh-thuan-noi-gi-ve-vu-ong-dung-lo-voi-doi-tra-lai-tat-ca-giay-khen-402663.html