Vụ án rúng động dư luận Ấn Độ giữa 'bão tố' dịch bệnh: Nữ bệnh nhân Covid-19 tử vong sau 24h bị nam y tá cưỡng bức

Xã hội 14/05/2021 10:13

Người phụ nữ 43 tuổi điều trị Covid-19 trong bệnh viện ở công bang Madhya Pradesh bị một nam y tá cưỡng hiếp và tử vong sau đó.

Theo NDTV, cảnh sát thành phố Bhopal hôm 13/5 cho biết sự việc gây sốc xảy ra đầu tháng 4 và được công bố sau hơn một tháng nghi phạm bị bắt. Nạn nhân tử vong trong vòng 24 giờ sau vụ tấn công.

Theo cảnh sát, người phụ nữ 43 tuổi được đưa vào Bệnh viện Bhopal Memorial và Trung tâm nghiên cứu (BMHRC) để điều trị sau khi mắc Covid-19.

Ngày 6/4, bệnh nhân trình báo vụ việc với bệnh viện, chỉ đích danh nam y tá hãm hiếp mình trong bản tường trình gửi cho bác sĩ. Tình trạng của cô xấu đi ngay sau đó và phải chuyển sang dùng máy thở. Tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong vào buổi tối cùng ngày. 

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Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại phòng chăm sóc tích cực - Ảnh: AFP

Nghi phạm của vụ hãm hiếp trên là Santosh Ahirwar, 40 tuổi, làm y tá tại bệnh viện Bhopal Memorial. Hiện tên này đã bị giam tại nhà tù trung tâm Bhopal chờ xét xử.

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Nữ bệnh nhân tử vong trong vòng 24h sau khi bị hãm hiếp - Ảnh: Istock 

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết, nạn nhân cũng đã làm đơn gửi cảnh sát, yêu cầu được giữ kín danh tính và không tiết lộ vụ việc.

NDTV cũng đưa tin, trước vụ hãm hiếp đang làm rúng động dư luận Ấn Độ này, hung thủ từng tấn công tình dục một nữ y tá 24 tuổi và bị đình chỉ vì uống rượu trong giờ làm việc. 

Vì người phụ nữ thiệt mạng là người sống sót sau thảm kịch khí đốt Bhopal năm 1984, hiệp hội các nạn nhân của thảm họa đã viết thư gửi tới các cơ quan chức năng, khẳng định ban quản lý của bệnh viện đã cố gắng che đậy vụ việc, nên đến tận 1 tháng sau khi bệnh nhân tử vong vì bị hãm hiếp thì người thân mới biết thông tin trên.

Hiệp hội kêu gọi giới chức trách mở cuộc điều tra về cái chết của nạn nhân, lắp đặt camera tại các khu vực điều trị cho bệnh nhân Covid-19, đảm bảo các nhân viên làm việc tại bệnh viện sẽ không phát sinh các hành vi tấn công tình dục tương tự. 

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Từ khóa:   Covid-19 hãm hiếp bệnh nhân Covid bị hãm hiếp

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