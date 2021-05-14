Một bé gái đã đột nhiên phát sốt chỉ sau 2 ngày dự đám tang bà ngoại về. Người mẹ lạnh gáy khi biết rõ nguyên nhân.

Mới đây, một bé gái tên là Tiểu Khiết ở Trung Quốc đã bất ngờ sốt cao sau 2 ngày dự đám tang của bà ngoại.

Như lời kể của mẹ cô bé, sau khi bà ngoại của Tiểu Khiết qua đời, mẹ của Tiểu Khiết định đưa em đến dự đám tang bà, cũng như tiễn bà ra nghĩa trang chôn cất. Tuy nhiên, ý định của mẹ Tiểu Khiết gặp phải không ít lời phản đối của những người lớn trong nhà. Vì theo quan niệm của người dân gian Á Đông, không nên đưa trẻ con đi đám tang, dù là đám tang người thân vì những nơi đó dễ khiến trẻ con bị “những thứ không sạch sẽ” trêu chọc dẫn tới ốm đau.

Nhưng với suy nghĩ tiến bộ, cô vẫn quyết định đưa Tiểu Khiết đến đám tang, sau đó còn theo đoàn người đưa quan tài ra nghĩa trang bái lễ, chôn cất.

Thế nhưng, chỉ hai ngày sau đó, Tiểu Khiết đột nhiên phát sốt, người mẹ lúc này mới tá hỏa. Cô lạnh sống lưng nghĩ tới lời cảnh báo trước đó, đồng thời nhanh chóng đưa con vào viện kiểm tra.

Khi bác sĩ hỏi về lịch sinh hoạt của đứa trẻ, mẹ Tiểu Khiết cũng thành thật cho biết, 2 hôm trước, cô bất chấp lời phản đối đưa con gái dự đám tang bà ngoại. Bác sĩ nghe xong liền trách mẹ Tiểu Khiết lơ là, không nghe lời người lớn mới dẫn tới cớ sự không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lời giải thích của bác sĩ thì việc không nên đưa trẻ con đến đám tang hay nghĩa trang vì đó là nơi ô uế trong quan niệm dân gian thực chất hoàn toàn đúng dưới góc độ khoa học. Người chết sau 6 giờ đồng hồ có thể khiến không khí xung quanh bị nhiễm khuẩn, đây chính là “hơi lạnh” dễ khiến trẻ em có sức đề kháng yếu bị ốm, đặc biệt là lúc trẻ đã có sẵn bệnh nền tiềm ẩn.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đám tang thường đông đúc, khói hương nghi ngút, nghĩa trang trống trải lộng gió cũng là tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ. Thậm chí, nơi có quá nhiều tiếng khóc than như ở đám tang đôi lúc cũng khiến tâm lý non nớt đứa bé bị ảnh hưởng, ám ảnh dẫn tới tình trạng khó ngủ hay quấy khóc về đêm.

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