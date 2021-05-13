Người cha trong vụ hiếp dâm con ruột: 'Anh đã sai rồi, em và con cho anh xin lỗi'

Xã hội 13/05/2021 21:44

Liên quan đến vụ việc cha ruột hiếp dâm con gái nhiều lần ở Phú Thọ, mới đây người vợ đã hé lộ loạt tin nhắn nhận tội và xin tha thứ của chồng sau khi chứng kiến chồng vẫn quanh co chối tội.

Mới đây, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ cha ruột xâm hại con gái gây chấn động dư luận. Nạn nhân là N.T.H.T. (SN 2004, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) và người được cho đã làm chuyện đồi bại ấy lại là chính cha ruột của em - ông N.Đ.Q.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, vào cuối năm 2016, người phụ nữ tên N.T.L.H. (sinh năm 1984, quê ở Yên Lập, Phú Thọ và cũng là mẹ của nạn nhân) đã bỏ đi, để lại hai con nhỏ sau khi bị chồng là ông N.Đ.Q (SN 1979) đánh đập nhiều lần. Đáng nói, ông Q. không chỉ đánh đập em mà còn có hành vi xâm hại tình dục. Cụ thể, năm em học lớp 7, vào một hôm, ông Q. vào giường của em và đã bắt em phải làm chuyện người lớn. Tuy sợ hãi nhưng em không dám kể với ai vì bố bảo, nếu ai biết chuyện này thì sẽ đánh. Cứ vài hôm ông lại làm chuyện đấy một lần, lúc thì ban ngày, lúc thì buổi tối. Đáng giận hơn, những lúc ông Q. làm chuyện ấy với con gái ruột lại là lúc ông tỉnh táo, bình thường, còn nếu say rượu thì ông sẽ đánh con.

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Uất ức, tủi hờn nhưng không biết làm gì, T. phải gửi tin nhắn cho mẹ, đọc nội dung khiến nhiều người không cầm được nước mắt - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Đến cuối năm 2020, T. học lớp 11, ông Q. lại làm trò đồi bại với em thêm một lần nữa. Lúc này T. quyết tâm lên Hà Nội tìm mẹ và tố cáo hành vi mất nhân tính của bố ruột. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, khi đối chất với con gái, kẻ này lại quanh co chối tội. 

Theo thông tin mới nhất từ báo Pháp luật và Bạn đọc, để minh chứng cho hành vi đồi bại của ông Q. chị H. đã đưa ra nhiều đoạn tin nhắn giữa chồng và chị vào thời điểm ngày 12/3/2021 (ngay sau thời điểm mẹ con chị H. tố cáo ra công an huyện Yên Lập).

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Đoạn tin nhắn được chị H. lưu lại và trình lên cho công an - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Trong tin nhắn với vợ, Q. thừa nhận hành vi đồi bại của mình, thậm chí hắn còn không nhớ nổi đã thực hiện bao nhiêu lần. Đáng phẫn nộ hơn là Q. liên tục cầu xin tha thứ với lý do: "Em thương anh với". Thậm chí hắn còn hỏi ngược lại chị H. : "Bây giờ em cho anh đi tù em có thấy thoải mái không hả, thôi anh đã sai rồi, em và con cho anh xin lỗi".

Không dừng lại ở đó, khi chị H. không nhận điện thoại vì cảm thấy quá ghê tởm, hắn ta còn nhắn: "Mẹ con em từ bỏ anh thì có được gì đâu em".

Hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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