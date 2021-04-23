Liên quan đến việc bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm và sát hại ở BR-VT, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho hay, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất cho cả 2 tội danh là án tử hình.

Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi tên P.N.Q.N. tử vong ở BR-VT, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối một đối tượng về hành vi "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Danh tính kẻ này được xác định là Phạm Văn Dũng, tên gọi khác là Dũng "Giá", SN 1975, trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT, ngay sát nhà của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, đối tượng khai nhận hết mọi tội lỗi của mình.

Phạm Văn Dũng tên gọi khác là Dũng "Giá", SN 1975, trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT - Ảnh: Người Lao Động

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết việc làm của đối tượng Dũng có thể coi là tội ác lớn nhất của con người và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Hành vi phạm tội này thể hiện sự côn đồ hung hãn, không còn tính người.

Theo luật sư, xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội "Giết người" và "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, g, n Khoản 1 Điều 123 và điểm c, Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt mức hình phạt cao nhất cho cả 2 tội danh là án tử hình.

Luật sư Phạm Thanh Hữu (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) cũng cho hay, vụ án gây xôn xao, bức xúc cho dư luận, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng của trẻ em. Vì vậy, một bản án nghiêm minh, một hình phạt thích đáng cho kẻ thủ ác là điều mà mọi người đang chờ đợi.

Như đã đưa tin trước đó, sáng ngày 18/4, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành điều tra vụ việc một bé gái 5 tuổi tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là cháu P.N.Q.N (5 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cháu bé nghi bị sát hại, có dấu hiệu xâm hại tình dục.

Gia đình tìm thấy cháu tại một bãi đất trống cách nhà 300m trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt, nằm bất động. Mọi người đã đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Kẻ sát hại bé gái 5 tuổi ở BR-VT bình thản, ngồi rung đùi và không hề có thái độ ân hận tại cơ quan điều tra Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi vị hiếp dâm và sát hại tại BR-VT, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc. Đước biết, trong quá trình lấy lời khai, nghi can tỏ ra rất bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc các câu hỏi từ lực lượng chức năng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-sat-hai-va-hiep-dam-chau-be-5-tuoi-o-br-vt-co-the-doi-dien-voi-muc-an-nao-402967.html