Liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi vị hiếp dâm và sát hại tại BR-VT, cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc. Đước biết, trong quá trình lấy lời khai, nghi can tỏ ra rất bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc các câu hỏi từ lực lượng chức năng.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi tên P.N.Q.N. bị sát hại ở BR-VT, chiều ngày 19/4, cơ quan chức năng tỉnh này đã tổ chức họp báo thông tin về tính hình sự việc. Sau khi nhận được tin báo từ gia đình về việc cháu N. tử vong thương tâm, công an tỉnh đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Đến 22h ngày 18/4, công an đã triệu tập nghi can Phạm Văn Dũng (tên gọi khác là Dũng "Giá", SN 1975, trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT) để lấy lời khai. Sau cùng, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành động tội lỗi của mình.

Phạm Văn Dũng (tên gọi khác là Dũng 'Giá', SN 1975) trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT - Ảnh: Người Lao Động Điều đáng nói là tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng tỏ ra khá bình thản, ngồi rung đùi và trả lời dõng dạc các câu hỏi từ lực lượng chức năng. Nhiều người rất bức xúc với sự lạnh lùng, thản nhiên, không chút ân hận của đối tượng. Trên rất nhiều diễn đàn, mọi người để lại những bình luận chỉ trích rất gay gắt về hành vi và thái độ của kẻ thủ ác. Theo khai báo của Dũng, khoảng 17h20 ngày 17/4 có đến một nhà cùng xóm dự đám giỗ. Khoảng 20h, Dũng trở về nhưng thấy nhà vẫn khóa cửa nên đi bộ sang nhà mẹ vợ dự tiệc sinh nhật. Trên đường đi thì thấy cháu N. đang chơi nên nảy sinh ý đồ xấu.

Dũng chờ bé N. đi tới rồi bế bé lên khu đất trống cách nhà 300m và giở hành vi đồi bại mặc em chống cự. Đối tượng bóp cổ nạn nhân và dùng tay xâm hại tình dục. Xong chuyện, hắn bỏ đi. Hiện trường sự việc - Ảnh: Người Lao Động Vào khoảng 21h ngày 17/4, sau khi phát hiện bé N. mất tích, cả gia đình chia nhau đi tìm. Đến hơn 22h cùng ngày, người thân cháu bé mới phát hiện sự việc đau lòng. Cháu bé được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt, nằm bất động. Mọi người đã đưa cháu tới bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Dũng về tội giết người và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Các lệnh, quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh BR-VT phê chuẩn.

Nghi phạm sát hại bé gái 5 tuổi ở BR-VT được đưa ra hiện trường thực nghiệm hành vi tội phạm Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại vừa qua, sáng nay, nghi phạm đã bị bắt và được cơ quan chức năng địa phương đưa ra hiện trường để thực nghiệm lại hành vi dã man của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ke-sat-hai-be-gai-5-tuoi-o-br-vt-binh-than-ngoi-rung-dui-va-khong-he-co-thai-do-an-han-tai-co-quan-dieu-tra-402741.html