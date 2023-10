Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi tên P.N.Q.N. bị sát hại ở BR-VT, chiều ngày 19/4, cơ quan chức năng tỉnh này đã tổ chức họp báo thông tin về tính hình sự việc.

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình về việc cháu N. tử vong thương tâm, công an tỉnh đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc. Đến 22h ngày 18/4, công an đã triệu tập nghi can Phạm Văn Dũng (tên gọi khác là Dũng "Giá", SN 1975, trú tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT) để lấy lời khai. Sau cùng, Dũng đã khai nhận toàn bộ hành động tội lỗi của mình.