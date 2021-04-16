Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhậu say, nữ sinh lớp 10 này đã bị 2 nam thanh niên thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể.

Theo nguồn tin từ Phụ nữ Việt Nam, vào ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ nữ sinh lớp 10 nghi bị hiếp dâm tập thể ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 1/1/2021, một nhóm học sinh gồm 6 nam, 2 nữ cùng sinh năm 2005 (trong đó 6 nam, 1 nữ là học sinh lớp 10 trường THPT Lương Phú và 1 nữ là học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Bình) tổ chức ăn uống tại nhà của 1 nam học sinh trong nhóm.

Sau khi nhậu say, nữ sinh T. đã bị 2 nam thanh niên thực hiện hành vi quan hệ tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, có 1 nữ sinh tên T. vì say rượu nên đã được đưa vào giường trong buồng nhà nam sinh trên để nghỉ ngơi. Tàn cuộc nhậu, nữ sinh còn lại đi mua nước uống. Lúc này, 2 nam sinh trong nhóm đã vào buồng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh bị say rượu kia.

Trước đó, ngày 26/3/2021, một đoạn clip có độ dài 9 giây liên quan đến vụ việc của nữ sinh T. bị phát tán ra ngoài. Ngay sau đó, phụ huynh của nữ sinh đã đến cơ quan công an để làm đơn tố giác về việc con gái ông là T. (SN 2005, học sinh lớp 10) bị nhóm thanh niên hiếp dâm vào ngày 1/1/2021, tại xã Kha Sơn (huyện Phú Bình).

Xét thấy nạn nhân T. tính đến ngày 1/1/2021 chưa đủ 16 tuổi và vụ việc trên có dấu hiệu của tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" nên Công an huyện Phú Bình đã chuyển đơn tố giác của ông D. đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

TP. HCM: Một người đàn ông tử vong bất thường dưới gầm cầu Ông Dầu Khi người dân đến kiểm tra người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thong-tin-dieu-tra-ban-dau-vu-nu-sinh-lop-10-o-thai-nguyen-bi-nhom-ban-hiep-dam-tap-the-402282.html