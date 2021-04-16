TP. HCM: Một người đàn ông tử vong bất thường dưới gầm cầu Ông Dầu

Xã hội 16/04/2021 14:33

Khi người dân đến kiểm tra người đàn ông nằm bất động dưới gầm cầu, họ phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Pháp Luật TP. HCM, Công an TP. Thủ Đức vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện một người đàn ông tử vong dưới gầm cầu Ông Dầu, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Thông tin ban đầu cho hay vào sáng sớm 16/4, người dân phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định tên Phúc, 37 tuổi. Trước đó, ông đã đi xuống dưới gầm cầu Ông Dầu. Vài tiếng sau, người dân lưu thông trên đoạn đường này phát hiện ông Phúc nằm bất động dưới gầm cầu. Họ đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt.

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 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp Luật TP. HCM

Nhận được tin trình báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, đồng thời thực hiện lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, ông Phúc là dân địa phương. Nhiều năm trước, gia đình ông dọn đi chỗ khác sinh sống, còn ông Phúc thì sống lang thang khu vực cầu.

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