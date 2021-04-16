Đồng Nai: Mua vé 'super vip' để massage kích dục, khách được quyền lợi gì?

Xã hội 16/04/2021 10:17

Tại cơ sở massage kích dục này, sẽ có nhiều giá vé tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Tuy nhiên, khi khách mua vé “super vip” với giá 900 nghìn đồng, khách sẽ được hưởng những quyền lợi gây “sốc”.

Theo nguồn tin từ Người Đưa Tin, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 13/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính cơ sở Massage Nam An Bình, địa chỉ tại Lô A9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Chủ cơ sở này là L.TH.A. (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung và kích dục cho 2 khách nam tại phòng VIP5 và VIP8.

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 Lực lượng chức năng bắt quả tang một nữ nhân viên đang massage kích dục cho khách nam - Ảnh: Công an Đồng Nai 

Theo lời khai của 2 nữ nhân viên, khi khách đến đây và mua tấm vé “super vip” với giá 900 nghìn đồng, họ sẽ được các nữ tiếp viên khỏa thân tắm chung và kích dục như thế. Sau đó, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, vào ngày 7/4, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng bắt quả tang một cơ sở massage kích dục khác tên Hoàng Thịnh Phát, có địa chỉ tại ấp 2, xã Phước Bình.

Đối với cở sở này, tiếp viên khai nhận giá vé mỗi lần khách “vui vẻ thư giãn” là 200 nghìn đồng. Khi vào bên trong phòng massage, khách sẽ khỏa thân và được tiếp viên nữ xoa bóp, massage, thậm chí là kích dục. Xong việc, các nhân viên sẽ được hưởng tiền “boa” từ 300 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng tùy khách.

Hiện vụ việc nói trên vẫn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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