Hà Nam: Hiếp dâm rồi sát hại người yêu, cướp hơn 31 triệu đồng

Xã hội 14/04/2021 22:00

Khi thấy nạn nhân ở nhà một mình, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm, sát hại rồi sau đó cướp hơn 31 triệu đồng và nhanh chóng bỏ trốn.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Công an xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý và Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994 trú ở xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, Hà Nam). Thông tin điều tra xác định đối tượng này đã gây ra vụ giết người, hiếp dâm rồi cướp tài sản tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

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 Đối tượng Nguyễn Văn Thành - Ảnh: Công an nhân dân 

Theo đó, Thành có quan hệ tình cảm với chị N. (trú ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Sáng 12/4, Thanh có đến nhà chị N. để nói chuyện về những vấn đề ghen tuông trong mối quan hệ. Tuy nhiên, thấy chị N. ở nhà một mình nên y đã nảy sinh ý định hiếp dâm và sát hại nạn nhân, sau đó lấy hơn 31 triệu đồng bỏ trốn.

Đến chiều 13/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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