Trong khi đội ngũ nhân viên y tế đang thực hiện các công tác chuyên môn thì bệnh nhân và người nhà đã có thái độ hành hung bác sĩ cùng nữ điều dưỡng đang có mặc tại đó.

Theo báo Pháp luật, vào khoảng 22h ngày 11/4, đã xảy ra một vụ người nhà hành hung y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Cụ thể, vào thời điểm nói trên, đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mạnh Nhất (SN 1990, trú quán xã Xuân Phú, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện trong tình trạng đa vết thương vùng đầu.

Hành động gây rối trật tự của bệnh nhân và người nhà tại bệnh viện - Ảnh: Pháp luật

Trong quá trình y, bác sĩ của bệnh viện đang thực hiện các công tác chuyên môn thì bệnh nhân Nhất lẫn 2 người nhà đã có thái độ hung hăng, chửi bới, thậm chí là ra tay đánh bác sĩ Trần Xuân Thương và điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu.

Bên cạnh đó, Nhất còn đạp đổ giường và các thiết bị y tế khác trong phòng bệnh. Mặc dù đã được can ngăn nhưng Nhất vẫn có thái độ rất hung hăng.

Thông tin về vụ việc trên, ông Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết vụ việc hành hung bác sĩ và điều dưỡng này mang tính chất côn đồ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân viên y tế. Đồng thời, nó còn gây mất trật tự an ninh công cộng đối với công tác điều trị bệnh tại môi trường bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-yen-benh-nhan-va-nguoi-nha-hanh-hung-y-bac-si-tai-benh-vien-401918.html