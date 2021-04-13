Bình Dương: Người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ

Xã hội 13/04/2021 14:07

Khi gọi mãi không thấy bạn trả lời, cửa phòng thì bị khóa trong nên người bạn đã quyết định phá cửa thì phát hiện nạn nhân đã treo cổ bằng dây dù.

Theo nguồn tin từ Công an TP. HCM, vào ngày 13/4, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông treo cổ trong phòng trọ (đường Tân An, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là anh T.V.A. (32 tuổi, quê Nghệ An). Sáng cùng ngày, bạn của anh A. đến phòng trọ để chở người này đi làm thì không gọi được cho anh A. Vì cửa phòng khóa bên trong nên người bạn này đã đi báo cho người dân dãy trọ tới hỗ trợ thì phát hiện anh A. treo cổ trong phòng bằng dây dù.

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 Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an TP. HCM

Nhận được tin trình báo, công an đã có mặt ở hiện trường để thực hiện các công tác khám nghiệm cũng như lấy lời khai từ các nhân chứng.

Được biết, anh A. có vợ và 3 con nhỏ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người vợ đã dẫn con về quê sinh sống, còn nạn nhân thì ở lại đi làm công nhân nhưng cũng mới xin nghỉ vì công ty ít việc. Trong suốt thời gian này, bạn bè có việc gì thì sẽ tới rủ anh A. đi làm chung.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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