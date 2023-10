Công an TP. Vinh cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng được cho là hung thủ vụ tạt axit vào mặt một người phụ nữ ở Nghệ An. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do ghen tuông tình ái.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, vào ngày 12/4, lãnh đạo Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng được cho là hung thủ gây ra vụ tạt chất lỏng nghi là axit vào mặt một người phụ nữ khi nạn nhân vừa mở cửa nhà. Sự việc xảy ra trên địa bàn khối 16, phường Lê Lợi vào sáng 9/4. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Vinh đã lập tức vào cuộc điều tra. Đến tối 11/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng gồm 1 nam 1 nữ được cho là hung thủ gây ra vụ án trên. Người tạt axit được xác định là nghi can nữ ngồi sau xe máy. Căn nhà bà V. nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong Thông tin điều tra ban đầu được cho là xuất phát từ ghen tuông tình ái. Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục lấy lời khai 2 đối tượng này để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, khoảng 10h sáng 9/4, bà N.T.H.V. (SN 1973, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) nghe tiếng gọi nên chạy ra mở cửa. Ngay lập tức, bà bị 2 đối tượng lạ mặt hắt cả ca chất lỏng nghi là axit vào mặt rồi chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị bỏng vùng mặt, đầu. Thông tin từ bệnh viện cho biết nạn nhân bị nhiều vết thương bỏng ở mặt, cổ, bụng, ngực, chân, tay với nhiều độ bỏng từ 2-4 độ. Đặc biệt, mắt phải nạn nhân có nguy cơ hỏng 8 phần. Hiện bà V. vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Đồng Nai: Khách vào massage ‘phải khỏa thân’ cùng tiếp viên để được phục vụ Khi tiến hành kiểm tra một cơ sở massage, lực lượng chức năng huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã bắt quả tang các nữ nhân viên ở đây đang khỏa thân và thực hiện hành vi massage kích dục cho khách. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-doi-nam-nu-lien-quan-vu-tat-axit-vao-nguoi-phu-nu-o-nghe-an-nghi-do-ghen-tuong-tinh-ai-401744.html Theo Hạ Âu (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-doi-nam-nu-lien-quan-vu-tat-axit-vao-nguoi-phu-nu-o-nghe-an-nghi-do-ghen-tuong-tinh-ai-401744.html