Khi tiến hành kiểm tra một cơ sở massage, lực lượng chức năng huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã bắt quả tang các nữ nhân viên ở đây đang khỏa thân và thực hiện hành vi massage kích dục cho khách.

Theo nguồn tin từ Zing, vào ngày 11/4, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định vụ cơ sở massage phục vụ khách theo kiểu cho nhân viên khỏa thân.

Cơ sở massage kích dục bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt quả tang - Ảnh: Zing

Trước đó, vào ngày 7/4, Công an huyện Long Thành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh massage Hoàng Thịnh Phát (tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành) thì bắt quả tang 2 tiếp viên nữ trong tình trạng khỏa thân và đang thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam. Theo lời khai của những nữ tiếp viên này, khách hàng phải mua vé vào cổng với giá 200.000 đồng.

Sau đó, khách sẽ phải khỏa thân để được các nữ tiếp viên xoa bóp thậm chí là thực hiện hành vi massage kích dục. Xong việc, nhân viên sẽ nhận tiền “boa” với giá dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 tùy theo thỏa thuận.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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