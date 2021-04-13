Sau khi nhậu về, nhớ lại chuyện cũ, đối tượng đã cầm dao đi chém mẹ vợ tới tấp.
Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại Chợ Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Lai Vung). Hung thủ là Trần Ngọc Châu (SN 1990, ngụ huyện Lai Vung).
Trước đó, vào ngày 6/4, sau khi đi nhậu về, Châu nhớ lại việc mẹ vợ là bà Trần Thị Nhanh, thường xuyên ngăn cản tình cảm của hai vợ chồng. Ngay lập tức, “ma men” đã cầm dao, lái ô tô đến chợ Tân Thành rồi liên tiếp chém vào đầu bà Nhanh.
Hậu quả của vụ việc chém mẹ vợ đã khiến nạn nhân bị thương nặng với 7 vết chém ở vùng đầu và một vết chém làm đứt lìa ngón trỏ bàn tay phải.
Sau khi gây án, Châu đã đến Công an huyện Lai Vung đầu thú.