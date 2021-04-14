Xót thương cảnh cứu 1 trẻ sơ sinh từ phòng phá thai chui

Xã hội 14/04/2021 11:59

Vừa qua, mạng xã hội facebook đang xôn xao đoạn clip được một người phụ nữ đăng tải về việc cứu sống một đứa trẻ sơ sinh. Theo thông tin chia sẻ từ người phụ nữ, đứa trẻ này may mắn thoát khỏi phòng phá thai chui.

Mới đây, tài khoản facebook P.A.N. đã đăng tải một bài viết chia sẻ về việc cứu sống một đứa trẻ và đưa đứa trẻ đến bệnh viện để nhờ sự trợ giúp từ đội ngũ y bác sĩ.

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 Chủ tài khoản còn đăng tải kèm theo những video từ lúc cứu cho đến lúc mang đứa trẻ đến bệnh viện - Ảnh: FBNV

Trong bài viết, người phụ nữ không cung cấp thông tin cụ thể về nguồn gốc cũng như nguyên do bé bị bỏ rơi ở phòng khám. Chị viết: "Một bác sĩ ở phòng khám cũ đã thuyết phục phòng khám khác cho chúng tôi cứu thành công thai nhi 31 tuần tuổi"

Xót thương cảnh cứu 1 trẻ sơ sinh từ phòng phá thai chui - Ảnh 2
  Những hình ảnh chị N. đăng tải khiến người xem vừa xót xa vừa lo lắng - Ảnh: FBNV

Câu chuyện P.A.N. chia sẻ đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng. Bên dưới bài đăng, có rất nhiều người để lại bình luận, ai nấy đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với “người mẹ quốc dân” này. Đặc biệt, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng lên tiếng đầy xót xa: “Trời ơi, thương con quá con ơi”

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  Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại bình luận về vụ việc trên - Ảnh: FBNV

Mặc dù chưa rõ tình trạng đứa trẻ hiện tại ra sao nhưng nhìn những dòng trạng thái cập nhật dưới cùng của bài đăng, cộng đồng mạng có thể an tâm phần nào về sức khỏe của bé. “Chào con gái P.B.M. - 31 tuần. Chúc con sớm ra viện với bố mẹ cả nước! Để trao cho con cuộc đời tươi đẹp nhất nhé”, chủ bài đăng viết trên trang cá nhân. Ngoài ra, chị N. còn gửi gắm thông điệp đến những bà mẹ chẳng may lâm vào hoàn cảnh “khó xử”, rằng: “Hi vọng mọi người đừng ai phá thai bởi nó thật sự là một tội ác. Nếu lỡ lầm có con thì hãy tìm cách trao tặng cho người khác – những bà mẹ khao khát có con nhưng không thể. Hoặc gửi con tới các trung tâm nhận nuôi trẻ do những người thiện tâm chăm sóc và nuôi dưỡng”.

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