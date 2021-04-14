Vì nghi ngờ bạn học là người trình báo sự việc mâu thuẫn với nhà trường nên học sinh lớp 8 này đã mang theo dao đâm bạn trọng thương.

Theo nguồn tin từ Công an TP. HCM, Chiều 14/4, lãnh đạo UBND xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ học sinh đâm bạn cùng trường trọng thương rồi đi tự thú.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, N.H.N. (học sinh lớp 7, Trường THCS Bình Hòa Phước) đang đi học thì gặp em L.T.Đ. (học sinh lớp 8 cùng trường). Lúc này, Đ. chạy xe đạp sau N. rồi bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng lưng của N. Sự việc được người dân phát giác nên họ đã đưa em N. vào viện cấp cứu. Sau đó, Đ. đã đến công an tự thú.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an TP. HCM

Tại cơ quan điều tra, Đ. khai nhận vào ngày 12/4, em đã được P.T.T. (học sinh lớp 6 cùng trường) thuê đánh N. với giá 200 nghìn đồng nhưng chưa đưa tiền. Đến trưa 13/4, Đ. đã tìm đánh N. như lừa giao ước. Sự việc khiến Đ. bị nhà trường mời phụ huynh lên làm việc.

Vì nghi ngờ N. là người thông báo với nhà trường chuyện này nên Đ. đã mang theo dao để đâm bạn cùng trường. Về phía T., học sinh này không thừa nhận đã thuê Đ. đánh N.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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