Một số người dân sống tại khu vực nơi xảy ra sự việc cho hay nạn nhân rơi từ tầng 7 của khu chung cư xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo nguồn tin từ Pháp luật & Xã hội, sáng 15/4, một nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng cao xuống tại sảnh tòa nhà CT2, Chung cư Bộ Công an (Chung cư Thái Hà – Constrexim, có địa chỉ tại 43 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và tử vong tại chỗ.

Thông tin điều tra ban đầu cho hay, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Ngay lập tức, lực lực chức năng phường đã tiếp cận và bảo vệ hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm nhằm điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết nam thanh niên này sinh năm 1989, nhảy lầu từ tầng 7 xuống.

Công an phường Cổ Nhuế 2 cho biết hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đã thụ lý hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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