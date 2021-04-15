Theo lời mẹ của nam sinh mất tích, em học sinh này đã đột nhiên rời khỏi nhà rồi mất tích. Người mẹ này cũng cho hay, trước đó, nam sinh đã nghe một cuộc điện thoại với những biểu hiện không bình thường.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 15/4, Công an phường Tân Thuận Đông (quận 7, TP HCM) đang vào cuộc tìm kiếm một học sinh mất tích bí ẩn trên địa bàn. Được biết, em này tên Hồ Thái Bình, đang học lớp 10 trường THPT Phùng Hưng (quận 12).

Theo trình báo của chị Đặng Thị Quỳnh Nga (54 tuổi, ngụ quận 7), vào chiều 9/4, chị đón con trai tên Bình từ trường về nhà. Khoảng 18 giờ ngày 10/4, chị chuẩn bị chở Bình lên trường đi học. Tuy nhiên sau khi chị từ nhà vệ sinh trở ra thì đã thấy con trai bất ngờ rời khỏi nhà, không rõ đi đâu.

Nam sinh Hồ Thái Bình - Ảnh: Người Lao Động

"Tôi tìm kiếm cháu khắp nơi, gọi vào số điện thoại nhưng cháu vẫn không bắt máy. Tôi mới sực nhớ, hôm đó cháu nghe điện thoại người lạ gọi với biểu hiện không bình thường. Tôi nghi ngờ có người đã rủ rê hoặc đe doạ, ép cháu rời khỏi nhà" - chị Nga thông tin.

Sau khi thực hiện đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy con, vợ chồng chị Nga đã đến Công an phường Tân Thuận Đông để trình báo sự việc. Tuy nhiên, đã hơn 5 năm trôi qua, vẫn chưa có tin tức gì về nam sinh này.

"Giờ chúng tôi chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của lực lượng công an mà thôi" - chị Nga chia sẻ với Người Lao Động.

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