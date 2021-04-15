Sáng 15/4, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ sông Lam nên đã trình báo chính quyền địa phương.
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Theo nguồn tin từ Vietnamnet, vào sáng 15/4, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt vào bờ sông Lam nên đã trình báo chính quyền địa phương.
Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện các công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời phát thông tin đại chúng tìm người thân của nạn nhân.
Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm ngay cạnh bến Giang Đình, nơi có du thuyền triệu đô Giang Đình Cổ Độ, đoạn qua thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang.
Được biết, nạn nhân là nữ giới, khoảng 35 tuổi, tử vong khoảng 2 ngày trước. Khi phát hiện, người này mặc áo phông vàng tay cộc, quần vải màu đen, trong người có 400 nghìn đồng.
“Chiều nay nếu không có người thân đến nhận, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết để tổ chức mai táng theo phong tục tập quán của địa phương”, Vietnamnet dẫn lời ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).